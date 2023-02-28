Alvaro Campuzano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Campuzano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Campuzano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Campuzano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Campuzano 12 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Marcial Campuzano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Campuzano Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Alvaro Campuzano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 10 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Alvaro Campuzano'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Campuzano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Campuzano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Campuzano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Campuzano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Rubio Ñú

1 Temmuz 2019 yılında General Diaz

10 Ekim 2020 yılında Libertad

Alvaro Campuzano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Campuzano şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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