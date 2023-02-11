Alvaro Cuello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Cuello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Cuello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Cuello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Cuello 15 Haziran 1994 tarihinde Río Cuarto şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Cuello Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvaro Cuello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alvaro Cuello'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvaro Cuello Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Cuello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Cuello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Cuello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2017 yılında Estudiantes RC

1 Temmuz 2021 yılında PDRM FC

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes RC

13 Ocak 2022 yılında Chaco For Ever

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes RC

1 Ocak 2023 yılında Chacarita Jrs

31 Aralık 2023 yılında Estudiantes RC

Alvaro Cuello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Cuello şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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