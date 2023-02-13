Alvaro Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Garcia 27 Ekim 1992 tarihinde Utrera şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álvaro García Rivera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Garcia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Implica-T yapmaktadır. Alvaro Garcia, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 23 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Alvaro Garcia'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alvargar11/

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Alvaro Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alvaro Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Utrera

1 Temmuz 2012 yılında San Fernando CD

5 Temmuz 2013 yılında Granada B

27 Ağu 2014 yılında Racing

30 Haziran 2015 yılında Granada

4 Ağu 2015 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2016 yılında Granada

19 Temmuz 2016 yılında Cádiz CF

23 Ağu 2018 yılında Rayo Vallecano

Alvaro Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Garcia şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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