Alvaro Garrido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Garrido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Garrido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Garrido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Garrido 24 Nisan 2000 tarihinde Purén şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Sebastián Garrido Podlech şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Garrido Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE SPORTS KSE LTD yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alvaro Garrido'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvaro Garrido Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Garrido isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Garrido Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Garrido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Huachipato

Alvaro Garrido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Garrido şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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