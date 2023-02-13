Alvaro Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alvaro Gimenez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alvaro Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Gimenez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Gimenez 19 Mayıs 1991 tarihinde Elche şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álvaro Giménez Candela şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Gimenez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Alvaro Gimenez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alvaro Gimenez'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvaro Gimenez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alvarogimenezcandela/

http://www.facebook.com/AlvaroGimenezoficial/

Alvaro Gimenezboyu ve yaşı kaç

Alvaro Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alvaro Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Elche Ilicitano

1 Temmuz 2010 yılında Torrellano

1 Temmuz 2011 yılında RCD Mallorca B

1 Ağu 2013 yılında Elche Ilicitano

1 Temmuz 2014 yılında Elche CF

1 Temmuz 2016 yılında Alcorcón

2 Temmuz 2018 yılında UD Almería

6 Ağu 2019 yılında Birmingham

31 Ocak 2020 yılında Cádiz CF

21 Temmuz 2020 yılında Birmingham

4 Ağu 2020 yılında Cádiz CF

1 Şubat 2021 yılında Mallorca

30 Haziran 2021 yılında Cádiz CF

16 Ağu 2021 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2022 yılında Cádiz CF

31 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Alvaro Gimenez kimdir

Alvaro Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Gimenez şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alvaro Gimenez nereli

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