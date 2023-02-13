Alvaro Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Jimenez 19 Mayıs 1995 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álvaro José Jiménez Guerrero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Jimenez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Alvaro Jimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Jimenez'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Jimenez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alvaro1jimenez/

Alvaro Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alvaro Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2011 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2015 yılında RM Kastilya

4 Ağu 2016 yılında Getafe

30 Haziran 2017 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2017 yılında Getafe

22 Ağu 2018 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2019 yılında Getafe

12 Temmuz 2019 yılında Albacete

21 Temmuz 2020 yılında Getafe

2 Eylül 2020 yılında Cádiz CF

2 Eylül 2020 yılında Albacete

29 Ocak 2022 yılında UD Ibiza

30 Haziran 2022 yılında Cádiz CF

20 Temmuz 2022 yılında Las Palmas

30 Haziran 2023 yılında Cádiz CF

Alvaro Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Jimenez şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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