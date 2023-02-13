Alvaro Lemos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Lemos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Lemos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alvaro Lemos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alvaro Lemos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Lemos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Lemos

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Lemos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Lemos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Lemos 30 Mart 1993 tarihinde A Coruña şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álvaro Lemos Collazo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Lemos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eugenio Botas Asesoria Deporti yapmaktadır. Alvaro Lemos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Alvaro Lemos'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Lemos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alvarolemos10

Alvaro Lemosboyu ve yaşı kaç

Alvaro Lemos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Lemos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Alvaro Lemos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Lemos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Deportivo B

13 Ağu 2014 yılında SD Compostela

17 Temmuz 2015 yılında CD Lugo

5 Temmuz 2016 yılında Celta Vigo

4 Temmuz 2017 yılında Lens

10 Ocak 2018 yılında CD Lugo

10 Ocak 2018 yılında Celta Vigo

30 Haziran 2018 yılında Celta Vigo

1 Temmuz 2018 yılında Las Palmas

Alvaro Lemos kimdir

Alvaro Lemos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Lemos şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Alvaro Lemos nereli

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