Alvaro Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Lopez 6 Ağu 1998 tarihinde Neuquén şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Lopez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fùtbol Pro M. yapmaktadır. Alvaro Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alvaro Lopez'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvaro Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2018 yılında Almirante Brown

13 Ocak 2022 yılında Boston River

23 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Almirante Brown

Alvaro Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Lopez şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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