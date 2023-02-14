Alvaro Mantilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Mantilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Mantilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Mantilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Mantilla 9 Mayıs 2000 tarihinde Maliaño şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álvaro Mantilla Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Mantilla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antonio López Management yapmaktadır. Alvaro Mantilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 21 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Alvaro Mantilla'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Mantilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Mantilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Mantilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Mantilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rayo Cantabria

1 Ağu 2019 yılında Laredo

27 Temmuz 2020 yılında Rayo Cantabria

21 Eylül 2020 yılında Racing

Alvaro Mantilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Mantilla şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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