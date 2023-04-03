Alvaro Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Martin 15 Ocak 2001 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Martín de Frías şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Martin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Alvaro Martin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alvaro Martin'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2020 yılında RM Kastilya

2 Ekim 2020 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2021 yılında RM Kastilya

18 Ağustos 2021 yılında Inter de Madrid

30 Haziran 2022 yılında RM Kastilya

Alvaro Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Martin şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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