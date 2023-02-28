Alvaro Medrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Medrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Medrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Medrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Medrano 23 Ekim 1995 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Eduardo Medrano Chuchuca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Medrano Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ricky Schanks yapmaktadır. Alvaro Medrano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alvaro Medrano'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvaro Medrano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alvaromedrano10

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Alvaro Medrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Medrano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Alvaro Medrano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Medrano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2017 yılında Dep. Municipal

15 Ağustos 2017 yılında Juan Aurich

10 Şubat 2018 yılında César Vallejo

20 Ocak 2020 yılında Carlos Stein

7 Mart 2021 yılında Santos FC

6 Ocak 2022 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2023 yılında AD Cantolao

Alvaro Medrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Medrano şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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