Alvaro Morata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Morata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Morata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alvaro Morata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alvaro Morata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Morata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Morata

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Morata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Morata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Morata 23 Ekim 1992 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álvaro Borja Morata Martín şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Morata Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Alvaro Morata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alvaro Morata'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Morata Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AlvaroMorata

http://instagram.com/alvaromorata

http://www.facebook.com/alvaromorata

Alvaro Morataboyu ve yaşı kaç

Alvaro Morata Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Morata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 65.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alvaro Morata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Morata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Getafe CF Altya

1 Temmuz 2008 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2009 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2010 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2013 yılında Real

19 Temmuz 2014 yılında Juventus

1 Temmuz 2016 yılında Real

21 Temmuz 2017 yılında Chelsea

28 Ocak 2019 yılında Atlético Madrid

30 Haziran 2020 yılında Chelsea

1 Temmuz 2020 yılında Atlético Madrid

22 Eylül 2020 yılında Juventus

30 Haziran 2022 yılında Atlético Madrid

Alvaro Morata kimdir

Alvaro Morata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Morata şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Alvaro Morata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 7 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 61 maçta 30 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 13 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 11 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alvaro Morata nereli

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