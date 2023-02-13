Alvaro Negredo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Negredo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Negredo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Negredo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Negredo 20 Ağu 1985 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álvaro Negredo Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Negredo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Alvaro Negredo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Alvaro Negredo'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Negredo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AlvaroNegredo10

http://www.instagram.com/alvaronegredo_7/

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Alvaro Negredo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Negredo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 27.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alvaro Negredo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Negredo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Rayo B

1 Temmuz 2004 yılında Rayo Vallecano

1 Temmuz 2005 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2007 yılında UD Almería

1 Temmuz 2009 yılında Real

21 Ağu 2009 yılında Sevilla

17 Temmuz 2013 yılında Man. City

1 Eylül 2014 yılında Valencia

30 Haziran 2015 yılında Man. City

1 Temmuz 2015 yılında Valencia

20 Temmuz 2016 yılında Middlesbrough

30 Haziran 2017 yılında Valencia

4 Ağu 2017 yılında Beşiktaş

18 Eylül 2018 yılında Al-Nasr SC

4 Ağu 2020 yılında Cádiz CF

Alvaro Negredo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Negredo şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Alvaro Negredo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya takımında 11 numaralı formasıyla 10 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 10 gol atmıştır.

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