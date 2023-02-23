Alvaro Ngamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Ngamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Ngamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Ngamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Ngamba 15 Aralık 1998 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kamerun,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Thadee Alvaro Ngamba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Ngamba Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvaro Ngamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Ngamba'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Ngamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Ngamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Ngamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Ngamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2017 yılında Paganese

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2020 yılında UR La Louvière

2 Ekim 2020 yılında Podillya Kh.

12 Ocak 2021 yılında Kolos Kovalivka

25 Ocak 2022 yılında IFK Mariehamn

31 Aralık 2023 yılında Kolos Kovalivka

Alvaro Ngamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Ngamba şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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