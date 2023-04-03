Alvaro Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Nunez 7 Temmuz 2000 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Núñez Cobo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Nunez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvaro Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Nunez'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alvaro Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bilbao Juv. B

1 Temmuz 2017 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında CD Basconia

31 Temmuz 2020 yılında Bilbao Athletic

6 Temmuz 2022 yılında Barça Atlètic

Alvaro Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Nunez şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CD Sondika (-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.