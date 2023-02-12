Alvaro Odriozola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Odriozola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Odriozola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Odriozola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Odriozola 14 Aralık 1995 tarihinde San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álvaro Odriozola Arzallus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Odriozola Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Best of You yapmaktadır. Alvaro Odriozola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 5 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Alvaro Odriozola'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Odriozola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alvaroodriozola

http://www.instagram.com/alvaroodriozola/

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Alvaro Odriozola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Odriozola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alvaro Odriozola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Odriozola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Real Sociedad B

9 Ocak 2017 yılında Sociedad

5 Temmuz 2018 yılında Real

22 Ocak 2020 yılında Bayern

24 Ağu 2020 yılında Real

28 Ağu 2021 yılında Fiorentina

30 Haziran 2022 yılında Real

Alvaro Odriozola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Odriozola şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alvaro Odriozola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Marianistas

İspanya takımında 12 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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