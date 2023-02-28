Alvaro Olaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Olaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Olaya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alvaro Olaya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alvaro Olaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Olaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Olaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Olaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Olaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Olaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Olaya 25 Temmuz 1993 tarihinde Talara şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Franco Olaya Rosales şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Olaya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvaro Olaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Olaya'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Olaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Olaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Alvaro Olaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Olaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2018 yılında R. Soc. Chugay

29 Ağustos 2018 yılında Rac. Huamachuco

1 Ocak 2019 yılında Llacuabamba

1 Ocak 2021 yılında Alfonso Ugarte

24 Mart 2022 yılında Inkas FC

1 Temmuz 2022 yılında Dep. Garcilaso

Alvaro Olaya kimdir

Alvaro Olaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Olaya şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Alvaro Olaya nereli

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