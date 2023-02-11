Alvaro Pavon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Pavon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Pavon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Pavon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Pavon 24 Şubat 1993 tarihinde Corrientes şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alvaro Leonel Pavón şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Pavon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvaro Pavon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Pavon'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Pavon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Pavon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alvaro Pavon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Pavon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dep. Mandiyú

1 Temmuz 2018 yılında CSD San Jorge

1 Ağu 2019 yılında Nueva Chicago

3 Ocak 2020 yılında CA Güemes

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes RC

Alvaro Pavon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Pavon şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.