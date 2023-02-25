Alvaro Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Preciado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alvaro Preciado ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alvaro Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Preciado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Preciado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Preciado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Preciado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Preciado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Preciado 20 Kasım 1997 tarihinde Lago Agrio şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Enrique Preciado Ferrín şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Preciado Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FranMa Scouting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 15 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alvaro Preciado'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvaro Preciado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Preciado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Alvaro Preciado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Preciado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2013 yılında Anaconda FC

31 Aralık 2013 yılında LDU Quito U20

9 Aralık 2014 yılında Independ. U20

14 Temmuz 2015 yılında SD Aucas B

1 Mart 2016 yılında CD Espoli

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

20 Haziran 2017 yılında Chivos FC

7 Nisan 2018 yılında Club La Paz

14 Ocak 2019 yılında Delfín SC B

31 Aralık 2019 yılında Club La Paz

15 Ocak 2020 yılında Barcelona SC

1 Mayıs 2022 yılında Toreros FC

31 Aralık 2022 yılında Barcelona SC

Alvaro Preciado kimdir

Alvaro Preciado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Preciado şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Alvaro Preciado nereli

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