Alvaro Raton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Raton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Raton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Raton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Raton 29 Ocak 1993 tarihinde O Carballiño şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álvaro López Ratón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Raton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proneo Sports S.L. yapmaktadır. Alvaro Raton, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 15 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Alvaro Raton'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Raton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alvaroraton/

Alvaro Raton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Raton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Raton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Raton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Arroyo CP

1 Ocak 2013 yılında Algeciras CF

1 Temmuz 2013 yılında Betis B

17 Temmuz 2014 yılında Villanovense

1 Temmuz 2015 yılında Dep. Aragón

15 Temmuz 2016 yılında Real Zaragoza

Alvaro Raton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Raton şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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