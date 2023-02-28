Alvaro Reynoso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Reynoso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Reynoso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Reynoso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Reynoso 6 Mayıs 2003 tarihinde Tacna şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Alvaro Efrain Reynoso Centeno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Reynoso Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvaro Reynoso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Reynoso'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Reynoso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alvaro_r.c.06/

Alvaro Reynoso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Reynoso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Reynoso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Reynoso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FBC Melgar II

14 Şubat 2022 yılında Atlético Grau

Alvaro Reynoso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Reynoso şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Colegio San Martín de Porres (2009-2010), Colegio Alexander Von Humboldt (2011), Sport Vallejo (2012-2013), EGB Tacna (2014), Valle Sport (2015-2017), Centro de Alto Rendimiento FPF (2016-2017), Juventud Locumba (2017), FBC Melgar (2018-2021), Centro de Captación y Desarrollo Tacna (2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.