Alvaro Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Rodriguez 22 Temmuz 1994 tarihinde Leganés şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álvaro Rodríguez Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Rodriguez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MESAS SPORT yapmaktadır. Alvaro Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Rodriguez'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AD Parla

1 Temmuz 2016 yılında AD Alcorcón B

1 Temmuz 2017 yılında Alcobendas

5 Ocak 2018 yılında R. Majadahonda

1 Ağu 2018 yılında Lorca FC

15 Temmuz 2019 yılında Real Murcia

1 Temmuz 2020 yılında Burgos CF

19 Temmuz 2022 yılında Albacete

Alvaro Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Rodriguez şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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