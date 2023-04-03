Alvaro Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alvaro Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alvaro Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Rodriguez 14 Temmuz 2004 tarihinde Palamós şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Alvaro Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alvaro Rodriguez'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/alvarorodrigz_

Alvaro Rodriguezboyu ve yaşı kaç

Alvaro Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alvaro Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2021 yılında RM Kastilya

Alvaro Rodriguez kimdir

Alvaro Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Rodriguez şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Global Palamós (2010-2014), Girones Sabat (2014-2015), Girona (2015-2020)

Alvaro Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Alvaro Rodriguez nereli

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