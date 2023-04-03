Alvaro Santamaria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Santamaria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Santamaria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Santamaria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Santamaria 7 Kasım 2001 tarihinde Gijón şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Santamaría Arenas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Santamaria Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Alvaro Santamaria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alvaro Santamaria'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Santamaria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Santamaria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Santamaria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Santamaria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sporting Juv. A

15 Temmuz 2020 yılında Sporting B

Alvaro Santamaria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Santamaria şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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