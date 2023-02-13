Alvaro Sanz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Sanz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Sanz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Sanz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Sanz 14 Şubat 2001 tarihinde Caspe şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álvaro Sanz Catalán şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Sanz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Alvaro Sanz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alvaro Sanz'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Sanz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alvaro_saanz

http://www.instagram.com/alvaro.saanz/

Haberin Devamı

Alvaro Sanz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Sanz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Alvaro Sanz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Sanz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2016 yılında Barça U16

1 Temmuz 2017 yılında Barça U18

1 Temmuz 2018 yılında Barça U19

1 Temmuz 2020 yılında Barcelona B

20 Ocak 2023 yılında CD Mirandés

Alvaro Sanz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Sanz şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alvaro Sanz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Caspe (-2012), Real Zaragoza (2012-2015)

İspanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.