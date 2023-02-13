Alvaro Tejero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Tejero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Tejero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Tejero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Tejero 20 Temmuz 1996 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álvaro Tejero Sacristán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Tejero Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Alvaro Tejero, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alvaro Tejero'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Tejero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alvarotejero2/

http://www.instagram.com/alvarotejero2/

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Alvaro Tejero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Tejero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alvaro Tejero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Tejero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2015 yılında RM Kastilya

10 Temmuz 2018 yılında Albacete

30 Haziran 2019 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2019 yılında Eibar

5 Ekim 2020 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2021 yılında Eibar

Alvaro Tejero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Tejero şuan Eibar takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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