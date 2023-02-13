Alvaro Vadillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Vadillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Vadillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Vadillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Vadillo 12 Eylül 1994 tarihinde Puerto Real şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álvaro Vadillo Cifuentes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Vadillo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Alvaro Vadillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alvaro Vadillo'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Vadillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alvaro_vadillo/

Alvaro Vadillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Vadillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alvaro Vadillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Vadillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Real Betis Alty

1 Temmuz 2011 yılında Betis U19

1 Temmuz 2012 yılında Betis B

25 Ocak 2013 yılında Betis

18 Ağu 2016 yılında SD Huesca

1 Temmuz 2018 yılında Granada

4 Ağu 2020 yılında Celta Vigo

5 Ekim 2020 yılında Espanyol

30 Haziran 2021 yılında Celta Vigo

1 Temmuz 2021 yılında Espanyol

5 Ocak 2022 yılında Málaga CF

30 Haziran 2022 yılında Espanyol

22 Temmuz 2022 yılında Eibar

30 Haziran 2023 yılında Espanyol

Alvaro Vadillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Vadillo şuan Eibar takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alvaro Vadillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

C.D. La Salle de Puerto Real

İspanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 20 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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