Alvaro Valdivia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Valdivia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Valdivia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alvaro Valdivia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alvaro Valdivia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Valdivia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Valdivia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Valdivia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Valdivia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Valdivia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Valdivia 12 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur.  Şili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Valdivia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına - tarihinde katılmıştır. Alvaro Valdivia'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvaro Valdivia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Valdivia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Alvaro Valdivia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Valdivia kimdir

Alvaro Valdivia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Valdivia şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alvaro Valdivia nereli

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