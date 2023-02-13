Alvaro Valles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Valles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Valles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Valles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Valles 25 Mayıs 1997 tarihinde La Rinconada şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Álvaro Valles Rosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Valles Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Alvaro Valles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alvaro Valles'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Valles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alvarovalles13/

Alvaro Valles Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alvaro Valles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Valles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Valles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Betis B

6 Eylül 2017 yılında CD Gerena

30 Haziran 2018 yılında Betis Deportivo

10 Temmuz 2018 yılında Las Palmas Atl.

1 Temmuz 2019 yılında Las Palmas

Alvaro Valles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Valles şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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