Alvaro Veliez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Veliez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Veliez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Veliez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Veliez 6 Mayıs 1995 tarihinde Lavalle şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro de Dios Veliez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Veliez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvaro Veliez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 17 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alvaro Veliez'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvaro Veliez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Veliez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvaro Veliez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Veliez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CD Maipú

2 Temmuz 2019 yılında Villa Dálmine

17 Temmuz 2020 yılında CD Maipú

Alvaro Veliez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Veliez şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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