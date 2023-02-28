Alvaro Villete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Villete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Villete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Villete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Villete 1 Temmuz 1991 tarihinde Minas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Villete Melgar şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Villete Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alvaro Villete'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvaro Villete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Villete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alvaro Villete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Villete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CA Cerro

26 Ağustos 2013 yılında CA Atenas

8 Ocak 2015 yılında Deportivo Armenio

31 Aralık 2015 yılında CA Atenas

28 Temmuz 2016 yılında Progreso

20 Ocak 2017 yılında Patriotas

18 Ocak 2018 yılında CA Atenas

13 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2019 yılında Patriotas

21 Eylül 2020 yılında Sabah FK

30 Haziran 2021 yılında Patriotas

20 Ocak 2022 yılında Búhos ULVR FC

11 Ocak 2023 yılında Sport Boys

Alvaro Villete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Villete şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.