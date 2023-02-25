Alvi Ahmetaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvi Ahmetaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvi Ahmetaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvi Ahmetaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvi Ahmetaj 12 Temmuz 1998 tarihinde Gjirokastër şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvi Ahmetaj Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvi Ahmetaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Labëria FC futbol takımında oynamaktadır. Labëria FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alvi Ahmetaj'nin Labëria FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvi Ahmetaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvi Ahmetaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvi Ahmetaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvi Ahmetaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2017 yılında KF Tirana B

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2019 yılında FC Luftëtari

15 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2021 yılında KF Turbina

25 Ağustos 2022 yılında KF Oriku

20 Ocak 2023 yılında Labëria

Alvi Ahmetaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvi Ahmetaj şuan Labëria FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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