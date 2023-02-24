Alvi Mezani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvi Mezani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvi Mezani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvi Mezani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvi Mezani 6 Ocak 2003 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvi Mezani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvi Mezani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alvi Mezani'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alvi Mezani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvi Mezani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alvi Mezani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvi Mezani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2018 yılında Apolonia U17

1 Temmuz 2020 yılında Apolonia U19

1 Temmuz 2021 yılında FK Apolonia

31 Ocak 2023 yılında KF Laçi

Alvi Mezani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvi Mezani şuan KF Laçi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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