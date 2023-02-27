Alvis Jaunzems kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvis Jaunzems Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvis Jaunzems adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvis Jaunzems Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvis Jaunzems 16 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvis Jaunzems Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvis Jaunzems, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Alvis Jaunzems'nin Valmiera FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvis Jaunzems Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvis Jaunzems isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alvis Jaunzems Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvis Jaunzems futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Valmiera

Alvis Jaunzems Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvis Jaunzems şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Alvis Jaunzems Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.