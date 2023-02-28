Alwyn Tera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alwyn Tera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alwyn Tera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alwyn Tera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alwyn Tera 18 Ocak 1997 tarihinde Nairobi şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kenya uyrukludur.Gerçek adı da Alwyn Luheni Tera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alwyn Tera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vision Foot yapmaktadır. Alwyn Tera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alwyn Tera'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alwyn Tera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alwyn Tera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alwyn Tera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alwyn Tera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2015 yılında Saburtalo

9 Temmuz 2021 yılında Ararat-Armenia

Alwyn Tera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alwyn Tera şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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