Aly Abeid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aly Abeid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aly Abeid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aly Abeid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aly Abeid 11 Aralık 1997 tarihinde Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Moritanya uyrukludur.Gerçek adı da Yacoub Aly Abeid / يعقوب على عبيد şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aly Abeid Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Aly Abeid, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aly Abeid'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aly Abeid Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ycoubalyabeid/

Aly Abeid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aly Abeid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aly Abeid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aly Abeid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Levante Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Levante

16 Temmuz 2018 yılında Alcorcón

30 Haziran 2019 yılında Atl. Levante

23 Ocak 2020 yılında Valenciennes FC

1 Temmuz 2022 yılında UTA Arad

Aly Abeid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aly Abeid şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Aly Abeid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moritanya takımında 3 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.