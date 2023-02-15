Aly Keita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aly Keita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aly Keita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aly Keita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aly Keita 8 Aralık 1986 tarihinde Västerås şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Gine,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aly Keita Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aly Keita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Aly Keita'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aly Keita Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aly Keita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aly Keita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aly Keita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Syrianska IF

1 Ocak 2012 yılında Västerås SK

3 Temmuz 2013 yılında Syrianska IF

1 Ocak 2014 yılında Östersund

Aly Keita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aly Keita şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aly Keita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IK Oden

Gine takımında 1 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

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