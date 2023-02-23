Aly Ndom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aly Ndom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aly Ndom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aly Ndom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aly Ndom 30 Mayıs 1996 tarihinde Pontoise şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aly Ndom Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aly Ndom, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aly Ndom'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aly Ndom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aly Ndom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aly Ndom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aly Ndom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2015 yılında Stade Reims

4 Ocak 2019 yılında SM Caen

30 Haziran 2019 yılında Stade Reims

30 Temmuz 2019 yılında AJ Auxerre

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2022 yılında Chindia

12 Ocak 2023 yılında Viterbese

6 Şubat 2023 yılında IFK Mariehamn

Aly Ndom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aly Ndom şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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