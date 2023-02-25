Alya Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alya Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alya Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alya Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alya Toure 4 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gine uyrukludur.Gerçek adı da Alya Touré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alya Toure Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ahmet Caliskan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alya Toure'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alya Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alya Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alya Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alya Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2020 yılında Başakşehir U19

14 Ocak 2021 yılında Akhisarspor

21 Eylül 2021 yılında Başakşehir U19

7 Şubat 2022 yılında Jammerbugt FC

30 Haziran 2022 yılında Başakşehir U19

27 Temmuz 2022 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2023 yılında Başakşehir U19

Alya Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alya Toure şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Alya Toure Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gine U17 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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