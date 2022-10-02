Alyans İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Alyans İmalatçısı görev tanımı nedir, Alyans İmalatçısı ne iş yapar, Alyans İmalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alyans İmalatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alyans İmalatçısı Tanımı;

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Alyans İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Alyans İmalatçısı Maaşları

Alyans İmalatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Alyans İmalatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alyans İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.21

Meslek Adı :

Alyans İmalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Alyans İmalatçısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yürütmek

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