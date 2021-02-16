Alyans İmalatçısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Müdür Yardımcısı-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör) mesleği için “1120.24” kod olarak kullanılır iken Öğütme Ve Çamur Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları) mesleği için “8181.52” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alyans İmalatçısı Meslek Kodu “7313.21” olarak belirlenmiştir.

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