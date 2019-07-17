Alzaymıra karşı günde 8 bin adım

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yapılan bir araştırmaya göre günde 8 bin 900 adım atmak alzaymırdan korunmaya yardımcı oluyor.

Amerikan Tıp Birliği tarafından aylık olarak yayınlanan JAMA Nöroloji dergisinde, Harvard Ageing Brain Study'nin yürüyüşün alzaymırdan korunmaya yönelik etkisine ilişkin bir makalesi yayınlandı. Araştırmaya göre günde 8 bin 900 adım atmanın bilişsel düşüşe ve beyin dokusu kaybına karşı korunmaya yardımcı olduğu belirlendi. Her gün atılan 8 binden fazla adımın alzaymırın yanı sıra yüksek kolesterol ve obezite gibi hastalıkların ilerlemesini geciktirebileceği belirlendi.

Alzaymır Araştırma ve Tedavi Merkezi Müdürü Reisa Sperling, "Günde 8 binden fazla adımın fiziksel aktivite düzeylerinde bile etkisi görüldü" ifadelerini kullandı.

Alzaymır, yaş ilerledikçe unutkanlıkla ortaya çıkan, hafıza, konuşma gibi durumlarda sorunlar yaşanan, günlük yaşamın gerektirdiklerini uygulayamama gibi problemlere yol açan bir hastalıktır. Geri dönüşümü olmayan ve ilerleyen bir hastalık olan alzaymırdan korunmanın en etkili yollarından birinin yürümek olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İHA