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  3. Alzheimer da dahil birçok hastalığı olmasına rağmen 90 yaşında koronavirüsü yendi!

Alzheimer da dahil birçok hastalığı olmasına rağmen 90 yaşında koronavirüsü yendi!

Erzurum'da yaşayan Neriman Yavuz (90), koronavirüs olmasının ardından 3 ay hastanede tedavi gördü. Alzheimer hastası olan ve bunun dışında birçok rahatsızlığı bulunan yaşlı kadın, virüsü yenerek, aşı tavsiyesinde bulundu.

Alzheimer da dahil birçok hastalığı olmasına rağmen 90 yaşında koronavirüsü yendi!

Erzurum'da yaşamını sürdüren 4 çocuk annesi Neriman Yavuz, 90 yaşında olmasına rağmen koronavirüsü atlattı. Alzheimer olan ve bununla birlikte pek çok hastalığı bulunan yaşlı kadın, 3 ay süren koronavirüs tedavisi ardından enfeksiyon servisinden taburcu edildi. Yavuz, bundan sonraki hayatını palyatif bakım merkezinde sürdürecek.

Alzheimer da dahil birçok hastalığı olmasına rağmen 90 yaşında koronavirüsü yendi!

DOKTORU AÇIKLADI

Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Covid-19 Sorumlusu Dr. Hümeyra Başçı hastanın ilk hastaneye getirildiği gün çok güçsüz olduğunu ve düşkün bir halde getirildiğini belirterek, "Hastamız buraya geldiği zaman çok düşkün bir durumdaydı. Tek doz aşı yaptırılmış. Koronavirüse yakalanmış ve ek hastalıkları vardı. Anında müdahale ederek tedavilerine başladık. Bizim yüksek tedavilerimiz sonrasında Neriman ablamız koronavirüsten kurtuldu. Hastamızın yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıkları var. Kendisini buradan taburcu edip, mevcut hastalıkları nedeni ile tam olarak iyileşemeyen ve yaşam sonunda desteğe ihtiyacı olan hastalara yardım etmeyi amaçlayan palyatif bakıma alınacak" ifadelerine yer verdi.

Alzheimer da dahil birçok hastalığı olmasına rağmen 90 yaşında koronavirüsü yendi!

"BİR ÇOK HASTALIĞI OLMASINA RAĞMEN..."

Yavuz'un kardeşi Aysel Turan, ablasının yaşı sebebiyle birden fazla rahatsızlığının da bulunduğunu söyleyerek "Ablamı acil servise getirdiğimizde çok rahatsızdı. Yapılan testler sonucu Covid-19 olduğunu öğrendik. Enfeksiyon servisine çıkardılar. Ablamın yaşlılık nedeniyle birçok hastalığı var. Her şeye rağmen doktorlarımızın büyük özverisiyle hastalığı yenmeyi başardı" dedi.

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