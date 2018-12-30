Alzheimer hastaları artık kaybolmayacak

Balıkesir'in Karesi ilçesinde alzheimer hastaları ve zihinsel engellilere kaybolmamaları için belediye tarafından GPS'li takip sistemi olan saat hediye edildi.

Karesi Belediyesi, "Nerede Olursan Ol, Yanındayım" projesi ile alzheimer, bunama hastaları, zihin engelli çocuk ve yetişkinlerin karşılaştığı kaybolma vakalarını GPS takip saat sistemi ile engelleyecek. Aciliyet durumlarına göre sıralanmış 50 alzheimer hastası vatandaşa ve 50 engelli çocuğa akıllı ve telefon özelliği bulunduran GPS takip saati hediye edildi. AVM'de düzenlenen programda Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, proje kapsamında Karesi ilçesinde yaşayan aciliyet durumlarına göre sıralanmış 50 alzheimer hastası vatandaşa ve 50 zihin engelli çocuğa akıllı ve telefon özelliği bulunduran GPS takip saati hediye etti. Başkan Yılmaz, "Dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan ve bugünlerimizin mimarı en değerli varlıklarımız olan yaşlılarımız. Bizi biz yapan değerlerin en başında büyüklerimizi önemseyen, saygı duyan, engelleri engel olarak görmeyen, aslında hepimizin birer yaşlı ve alzheimer adayı, hatta bir engelli adayı olduğu bilinciyle davranmak gelir. Onlar bizim baş tacımız, annelerimiz, babalarımız, gözümüzün nuru çocuklarımız. Bizi unutsalar da biz onları unutmayacağız" dedi.

Vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "Genellikle ileri yaşlarda sonradan ortaya çıkan ve çoğu kez yavaş ilerleyici olan, beynin bilgi, davranış ve gündelik yaşamı sürdürme konularında gösterdiği yetersizlik olarak tanımlanan alzheimer ve daha ileri boyutuyla demans (bunama) rahatsızlığı toplumun birçok kesiminde ortaya çıkabilmektedir. Özellikle yaşlılarımızda görülen bu rahatsızlık sebebiyle ülkemizde ikametini unutma, geldiği yolu tekrar dönememe, kimliği ile ilgili bilgilerin anlık hafıza kaybı nedenli hatırlanmaması gibi durumların sirayet ettiği kaybolma vakalarının oluştuğu görülmektedir. Biz de bu konunun öneminin farkındayız ve Kaymakamımız Abdulkadir Demir ile birlikte böyle bir projeyi hayata geçirmek için çaba gösterdik" dedi.

"Alzheimer ile yaşamak" adlı panelde ise Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nermin Tepe, Tunceli Munzur Engelli Bakım Merkezi Sorumlu Müdürü Gerontolog Ercan Tunç, Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinden Psikolog Gülistan Karaca, Balıkesir Devlet Hastanesinden Fizyoterapist Özden Certel birer konuşma yaptı.

Kaynak: İHA