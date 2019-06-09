Alzheimer hastası, 2 gündür kayıp

İZMİR'in Bornova ilçesinde, cuma namazına gitmek için evinden çıkan alzheimer hastası Hasan Kayhan'dan (68), iki gündür haber alınamıyor.

Alzheimer hastası, 3 çocuk babası ve işçi emeklisi olan Hasan Kayhan, cuma günü Erzene Mahallesi 33 Sokak'taki evinden namaza gitmek için çıktı. Eşi ve çocuğuyla birlikte yaşadığı evine geri dönmeyen Kayhan'ı merak eden oğlu Nihat Kayhan, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Kayhan'ın en son evden çıktığı gün saat 13.00 sıralarında görüldüğünü belirledi. AKUT ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürürken, emniyet güçleri de MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yakınları, iki gündür haber alamadıkları ve üzerinde en son kısa kollu mavi gömlekle kahverengi pantolon olduğunu söyledikleri Hasan Kayhan'ın görülmesi halinde, durumun yetkililere bildirilmesini istedi.

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DHA