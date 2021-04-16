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  3. Isınmak için yaktığı soba sonu olacaktı! Alzheimer hastası 95 yaşındaki adam sahur paniği

Isınmak için yaktığı soba sonu olacaktı! Alzheimer hastası 95 yaşındaki adam sahur paniği

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yangın paniği yaşandı. 95 yaşındaki Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı sobadan çıkan yangın, evini küle çevirdi.

Isınmak için yaktığı soba sonu olacaktı! Alzheimer hastası 95 yaşındaki adam sahur paniği

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 95 yaşındaki Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı sobadan çıkan yangın, evini küle çevirdi. Çocuklarının alevlerin arasından kurtardığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında yalnız yaşayan Alzheimer hastası Azimet Ç. (95) sahur için uyandığında ısınmak amacıyla sobayı yakmak istedi.

ALEVLERİN ARASINDAN ÇOCUKLARI KURTARDI

Vatandaşın yaktığı sobadan bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Aynı binada yaşayan Azimet Ç.'nin çocukları ise yangını fark edince, eve girerek babalarını alevlerin arasından kurtardı. Dumandan etkilenen Azimet Ç. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında binanın çatı katı kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu

Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu

Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu

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