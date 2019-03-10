Alzheimer hastası kadın 2’nci kattan düştü

Bilecik'te, bir binanın 2'inci katında alzheimer hastası olduğu iddia edilen yaşlı kadın düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Cumhuriyet Mahallesi Çakallı Sokak Akkent Sitesi'nde yaşandı. Alzheimer hastası olduğu öne sürülen Emine A. (66) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ikamet ettiği binanın 2'inci katından bahçeye düştü. Ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi akabinde Bilecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan yaralı Emine A.'nın başından darbe aldığı ile durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA