Alzheimer hastasına vasi tayini nasıl yapılır 2022? İşte vasi tayini dilekçesi örneği

İleri yaş hastalığı olan ve beynin bazı bölümlerinin zaman içinde hasarlanması sonucu kişinin günlük hayattaki işlerinde bozulmaya neden olan Alzheimer (Alzaymır) hastası kişiler için vasi tayini yapılmaktadır. Bu işlemin nasıl yapılacağını merak edenler de internet arama motorlarında Alzheimer hastasına vasi tayini nasıl yapılır 2022? sorusunun cevabını araştırmaktadır. Bu kapsamda vasi tayini dilekçesi örneği haberimizde...

ALZHEİMER HASTASINA VASİ TAYİNİ NASIL YAPILIR 2022?

Alzheimer (Alzaymır) hastasına vasi olacak kişinin 18 yaş ve üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca vasi olacak kişinin kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması, ahlak dışı bir yaşam sürmesi, kendi menfaati ile vasisi olacağı kişinin menfaatinin birbirleriyle ters düşmesi olasılığı bulunması, aralarında husumete dayalı düşmanlık bulunması gerekir.

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Alzheimer (Alzaymır) hastasına vasi tayin edilebilmesi için resmi kurumlarından alınmış engel raporuna gerek vardır. Raporda yer alan oranın yüzde 40 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Alzheimer (Alzaymır) hastasına vasi tayini yapılabilmesi için kişinin, ikamet ettiği yerdeki mahkemeye başvuru yapması gerekir. Başvuru sonrası sulh hukuk mahkemesinde vasilik davası görülecektir. Vasi tayinini davaya bakan hâkim yapacaktır.

Vasi olan kişi vasiliği boyunca vasisi olduğu kişinin mal varlığından varlığı bulunmadığı takdirde kamu hazinesinden karşılanması suretiyle kendisine ücret ödenmesini talep edebilmektedir. Ancak herhangi bir ücret talebi olmaksızın da vasiliğini gerçekleştirebilmektedir.

İŞTE VASİ TAYİNİ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ



İSTANBUL NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI:

DAVALI: Hasımsız

KONU: Vasi Atanması İstemi.

AÇIKLAMALAR

1) Müvekkilimizin Babası XXXXX XXXXX 86 yaşında olup malvarlığını yönetemeyecek, işlerini takip ve idare edemeyecek durumdadır. Müvekkilin babasının yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle de yapması gerekli şirket işleri oldukça yavaş ve sorunlu bir şekilde yürümektedir. 2017 senesinin başında da müvekkilimizin babasına Alzheimer teşhisi konmuştur. Ekte doktor raporunu sunuyoruz.

2) Müvekkilimizin babası hastalığı nedeniyle fiilen yürütmekte olduğu XXXXXX A.Ş’nin yönetim kurulu başkanlığı görevini ve hatta kişisel işlerinin bile sorumluluğunu taşıyacak durumdadır. Yaptığı eylemlerin neden ve sonuçlarını değerlendirme yetisini artık kaybetmiş olup vesayet altına alınması gereklidir.

3) Müvekkilimizin babası hastalığı nedeniyle yasal sorumluluk alamayacak durumdadır. Müvekkilimiz yaklaşık 1 yıldır babasının tüm işleriyle ilgilenmektedir. Müvekkilinin Babasının şirket işlerinin devamı ve kişisel malvarlığı ve işlerinin takibi bu şekilde oldukça zor olmaktadır. Müvekkilimizin babasına vasi olarak atanması için mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER : Nüfus Kaydı,, Hastahane Kayıtları, Ali Tıp Raporu, Tanık ve Her türlü yasal deliller.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda kısaca açıkladığımız ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle müvekkil XXXXX XXXXX’in babası XXXXX XXXXX’e vasi olarak tayin edilmesi hususunda karar oluşturulmasını tensip ve görüşlerinize sunarız.

DAVACI VEKİLİ