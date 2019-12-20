Alzheimer’ın en temel 10 belirtisi

Nöroloji Uzmanı Dr. Tülay Yetkin, Alzheimer hastalığının dünyada ve Türkiye'de görülme oranının her geçen gün artığına dikkat çekerek en temel 10 belirtisini sıraladı. Dr. Yetkin, "Yoğun çalışma hayatı, stres, uykusuzluk ve yorgunluk gibi etkenler unutkanlığı artırıyor" dedi.

Başarı Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Dr. Tülay Yetkin, yaşla birlikte gelen unutkanlıkların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Alzheimer hastalığının belirtilerine için bilgi verdi.

Randevular, arkadaşların isimleri, çantanın konulduğu yer, ocağın altını kapatmak gibi basit unutkanlıkların ciddiye alınması gerektiğini dile getiren Dr. Yetkin, "Bu tür basit unutkanlıklar çoğu zaman kısa süreli ve geçicidir fakat yoğun çalışma hayatı, stres, uykusuzluk, yorgunluk gibi etkenler, bu tür küçük unutkanlığı artırabilir" diye konuştu.

BASİT UNUTKANLIKLARI DİKKATE ALIN

Yaş ilerledikçe zihnin insan vücudu gibi zayıfladığını söyleyen Dr. Yetkin, "Ancak bu durum hiçbir zaman günlük yaşamımızı etkileyecek boyutlara varmaz. Yaşla birlikte ilerleyen ve basit gündelik işlerin bile yerine getirilmesinde sorunlar yaratan unutkanlık ise, Alzheimer hastalığının habercisi olabilir. Toplumumuzda genellikle "bunama" olarak adlandırılan ve yaşlılıkla doğal kabul edilen bu durum, aslında tıpkı yüksek tansiyon, şeker hastalığı ya da mide ülseri gibi ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Alzheimer ilerleyici ve geri dönüşsüz bir özelliğe sahiptir. Önceleri sinsi başlayan basit unutkanlıklar, yıllar içinde günlük işleri yapmayı engelleyecek düzeye ulaşır" ifadelerini kullandı.

Dr. Tülay Yetkin, Alzheimer'ın en temel 10 belirtisini şöyle sıraladı:

"1- Gülük yaşamı etkileyecek düzeyde unutkanlık

2) Günlük işleri yerine getirmekte güçlük çekme

3) Kelime bulmakta güçlük çekme

4) Tarihleri unutma veya bildiği yolları bulamama

5) Karar vermekte güçlük çekme

6) Pratik düşünme becerisinin azalması

7) Sık kullanılan eşyaları yanlış yere koyma

8) Ruh hali veya davranışlarda değişiklik

9) Kişilik değişiklikleri

10) Sorumluluktan kaçınma."

Dr. Yetkin, yukarıdaki belirtilerden bir veya birkaçını kendinde ya da yakınında fark eden kişilerin mutlaka doktora başvurması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA