Amadej Marosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amadej Marosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amadej Marosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amadej Marosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amadej Marosa 7 Şubat 1994 tarihinde Murska Sobota şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Amadej Maroša şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amadej Marosa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HBR Sport yapmaktadır. Amadej Marosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Amadej Marosa'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amadej Marosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amadej Marosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amadej Marosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amadej Marosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Beltinci

1 Temmuz 2015 yılında Fehring

28 Ağustos 2015 yılında Beltinci

1 Temmuz 2016 yılında NS Mura

8 Ocak 2022 yılında AEL Limassol

29 Ağustos 2022 yılında Górnik Zabrze

Amadej Marosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amadej Marosa şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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